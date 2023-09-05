Кабинет катамнеза перинатального центра Нижневартовска принял первых пациентов
В конце июля в амбулаторно-поликлиническом звене перинатального центра открылось новое структурное подразделение - кабинет катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией. Это преимущественно дети, рожденные раньше срока, которые побывали в реанимации или отделении патологии новорожденных. Есть среди них и доношенные малыши с перинатальным поражением центральной нервной системы или дыхательными расстройствами, но таких не много.
В течение полугода проводилась активная работа по лицензированию, укомплектованию штата медицинскими работниками, дооснащению кабинета оборудованием и медицинской мебелью.
После выписки из стационара дети, перенесшие перинатальную патологию, передаются под наблюдение в кабинет катамнеза. Его задача помогать участковым врачам-педиатрам сопровождать таких малышей и вовремя коррегировать их состояние.
В кабинете катамнестического наблюдения работает врач-педиатр, невролог Светлана Нехороших, врач по медицинской реабилитации и мануальной терапии Руслан Ибрагимов, инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра по массажу, физиотерапевтическая медицинская сестра, а также психолог перинатального центра. Мультидисциплинарная команда специалистов наблюдает детей в течение первых трех лет жизни. Мамы получают информацию по уходу, кормлению, развитию, абилитации и реабилитации малыша в домашних условиях. Ведь залог эффективного восстановления здоровья - это совместная работа врачей и родителей маленьких пациентов.
В рамках реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» помимо консультативных посещений и динамического наблюдения при необходимости разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которую можно получить бесплатно при наличии полиса ОМС. Реабилитация включает в себя полный спектр необходимых физиопроцедур, массаж, лечебную физкультуру.
Открытие кабинета катамнеза - событие для учреждения значимое и долгожданное. В 2022 в перинатальном центре родилось раньше срока почти 300 детей, и каждый год их число увеличивается.
За первый месяц работы под наблюдение взято 39 малышей, 16 из которых уже прошли полный курс медицинской реабилитации.
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