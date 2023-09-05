Выставка «Новая реальность»
С 8 сентября 2023 года в Государственном художественном музее Югры начинает работать выставка «Новая реальность». Представлены произведения художников, входивших в разные годы в творческое объединение «Новая реальность», которым руководил Элий Белютин. Произведения переданы в Государственный художественный музей Югры из собрания коллекционера и мецената Владимира Некрасова.
Советское неофициальное искусство подарило нам в 1960-1980-е годы множество имен, вызывающих громадный интерес у ценителей искусства XX века: оказавший огромное влияние на своих современников Элий Белютин (1925–2012); живописец и график Борис Жутовский (1932-2023); Александр Панкин (1938-2020); Дмитрий Громан (г.р. 1924); скульптор и график Эрнст Неизвестный (1925-2016). С художниками «Новой реальности» связан знаменитый скандал на выставке в Манеже в 1962 году, когда их творчество получило разгромную характеристику Н.С. Хрущева. На этой же выставке экспонировались работы Эрнста Неизвестного, также удостоившиеся нелестных отзывов. Неизвестный, хоть и не входил в «Новую реальность», тесно общался с участниками объединения.
Объединение «Новая реальность» просуществовало в формате студии с 1950-х до 2000-х годов и стало в советское время альтернативой «официальному» искусству. Своей задачей Белютин считал разработку новых, актуальных принципов создания художественного произведения. Художники студии использовали насыщенный колорит, пастозную живопись, обращались к деформации фигур, чтобы выразить определенное эмоциональное состояние.
Экспозиция дополнена произведениями из фондов Государственного художественного музея: живописью известных художников I половины XX века, учителей Элия Белютина: Аристарха Лентулова (1882-1943) и Павла Кузнецова (1878-1968). Именно им принадлежит термин «новая реальность». Подразумевался отход от механического воспроизведения окружающей действительности и обращение к внутреннему миру человека.
Выставка продлится до 22 октября 2023 года.
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Государственный художественный музей