До 2025 года в Югре будет газифицировано около 3 600 домовладений
В Ханты-Мансийске в рамках международного форума обсудили развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Только с надёжными и качественными жилищно-коммунальными услугами можно говорить о комфорте городского проживания, поэтому в округе сегодня уделяют значительное внимание модернизации коммунальной инфраструктуры.
Так, в Югре действует региональная программа с финансированием в 3 млрд рублей, в рамках которой до конца 2024 года будет отремонтировано свыше 160 км инженерных сетей. Более половины объёма, запланированного на 2023 год, уже выполнено.
Кроме того, в округе разработана и успешно функционирует региональная программа газификации, в которую входит догазификация населённых пунктов. Отметим, что на сегодняшний день без газа остаётся всего 3 % жителей округа. При этом для данной категории граждан, Правительством рассматриваются варианты автономной газификации.
Действует также программа догазификации в уже газифицированных населённых пунктов, старт который был дан Президентом в 2021 году. Этой процедурой занимается единый оператор «Газпром газификация». По плану-графику до 2025 года в Югре будет газифицировано около 3 600 домовладений. Регион планомерно движется к тому, чтобы газ в Югре появился в каждом доме.
Источник: Депстрой и ЖКК Югры