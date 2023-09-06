Алло! Оператор колл-центра слушает Вас
4 сентября колл-центр детской поликлиники Нижневартовска отметил первую круглую дату – 5 лет работы. Первый человек, с которым пациенты начинают свое общение – это не врач, и даже не заведующий подразделением - это квалифицированный оператор контакт-центра, который сможет подсказать, поделиться необходимой для родителей маленьких пациентов информацией, ответить на интересующие вопросы по процедуре записи на прием, осуществить вызов врача на дом если ребенок заболел.
В рамках реализации на территории ХМАО-Югры принципов «Бережливое производство», столь важная и продуктивная работа ведется с понедельника по субботу - 5 лет. Операторы обрабатывают свыше 300 звонков в день, принимают в ежедневном формате более 200 заявок по вызову врача на дом. По подсчетам, только за август текущего года на телефон колл-центра поступило 8067 звонков. И это все силами 10 операторов. Несмотря на такой объем, специалисты центра считают каждый поступивший звонок важным, к которому они относятся с особой заботой и ставят перед собой самую главную цель – помочь.
Они готовы ответить на любой вопрос родителей. При временном отсутствии записи к педиатру или узкому специалисту, помогут внести ребенка в лист ожидания, после возобновления приема, уведомят о дате и времени приема. Предоставят актуальную информацию о работе структурных подразделений и участков. Руководители единого колл-центра осуществляют ежедневный контроль и всегда доводят информацию до своих сотрудников.
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