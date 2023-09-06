Югра делится опытом по сопровождению участников СВО на V Форуме социальных инноваций регионов
С 5 по 8 сентября делегация из Югры работает на V форуме социальных инноваций регионов в Москве. В ее состав вошли 15 человек, в том числе заместители губернатора Всеволод Кольцов и Елена Шумакова, директор окружного департамента социального развития Тереза Пономарёва, директор департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов, исполняющая обязанности директора департамента физической культуры и спорта Софья Конух, а также сотрудники департаментов и организаций автономного округа.
Как сообщает официальный сайт правительства Югры, Тереза Пономарева в ходе дискуссии «Пять шагов к привычной жизни: поддержка участников специальной военной операции» расскажет об экосистеме сопровождения участников специальной военной операции, членов их семей в нашем регионе. В Югре внедрены такие практики, как социальный паспорт мобилизованного, техника «Круг поддержки», модель межведомственного сопровождения участников специальной военной операции и их семей. Кроме того, открыты и работают территориальные подразделения регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В дополнение к федеральным решениям утвержден единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, а также членам их семей, включающий 25 видов государственной поддержки финансового и нематериального характера по восьми направлениям жизнедеятельности семьи.
Также на форуме заместитель директора окружного департамента здравоохранения Максим Малхасьян в рамках стратегической сессии «Цифровая трансформация социальной сферы: сервисы и коммуникации» представит опыт использования информационных систем экспертной поддержки врачей медико-генетической консультации в Югре.
Всего за четыре дня планируется проведение 50 мероприятий, участие в которых примут более 300 экспертов. В программе форума не только сессии для профессионального сообщества и парламентариев, но и лекции, дискуссии для обычных людей с участием учёных, врачей, журналистов, психологов, писателей и блогеров. Деловая программа форума посвящена темам медицины, карьеры, семьи, долголетия, психологического благополучия, высоких технологий и социальной поддержки.
«Форум дает отличную возможность для регионов России не только обменяться опытом, но и презентовать собственные уникальные проекты, направленные на сохранение здорового общества, цифровую трансформацию социальной сферы, создание современной модели рынка труда и новых стандартов подготовки кадров», — подчеркивает заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
Отметим, что форум социальных инноваций регионов проводится с 2015 года. Организатором выступает Совет Федерации. Мероприятие зарекомендовало себя как крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем, презентации инновационных технологий и лучших региональных практик.
Ранее мы сообщали о том, как в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» помогли с переобучением супруге погибшего участника спецоперации.
Источник: ugra-news.ru