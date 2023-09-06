Государственная библиотека Югры стала призёром всероссийского конкурса
Государственная библиотека Югры стала одной из лидеров на всероссийском конкурсе. В Москве выбрали лучшую профессиональную книгу года.
Наша окружная библиотека заняла третье место в номинации «Полиграфическое исполнение» с художественным альбомом «Митрофан Алексеевич Тебетев. Путевой блокнот». Он представляет собой коллекцию рисунков известного хантыйского художника, в которой впервые были показаны наброски и эскизы к полотнам «Ханты-Мансийск. Центр», «На пристани», «Аэропорт» и картинам из национального цикла: «Хантыйский праздник», «Ожидание» и «Усадьба среднеобского ханты».
Источник: ugra-tv.ru