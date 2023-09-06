Три пункта весогабаритного контроля построят в Югре до конца октября
В Югре по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы по устройству трех автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК).
Два АПВГК находятся в высокой степени готовности – это пункт на 87-м км автомобильной дороги Сургут – Лянтор и на 6 км Северного обхода г. Сургута. Специалисты выполнили целый комплекс работ – разобрали существующую дорожную одежду, уложили новое асфальтобетонное покрытие на участках автомобильных дорог, прилегающих к месту размещения АПВГК, укрепили обочины, установили барьерное ограждение и нанесли дорожную разметку, установили шкаф управления комплексом АПВГК. В ближайшее время специалисты начнут монтаж П-образных опор, информационного табло, метеостанции и системы видеонаблюдения. В покрытии будут установлены специальные датчики, определяющие общую массу, осевые нагрузки и габариты транспортного средства.
К основному комплексу работ по устройству АПВГК на 174-м км автодороги «Сургут – Когалым – граница ХМАО» специалисты приступят в ближайшее время.
Согласно контракту, устройство трех пунктов весогабаритного контроля завершится до конца октября этого года.
Напомним, всего на региональных и межмуниципальных дорогах округа функционирует 17 автоматических пунктов весогабаритного контроля, которые расположены таким образом, чтобы определять перегруз на всех основных направлениях, по которым идет перемещение грузов внутри региона и в соседние регионы. АПВГК обеспечат круглосуточный мониторинг состава и интенсивности транспортного движения на основных направлениях дорожной сети Ханты-Мансийского автономного округа.
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