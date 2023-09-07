Продолжается прием заявок на VI Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений
Напоминаем, что до 15 октября 2023 года продолжается прием заявок на VI Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.
К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации.
Конкурсная комиссия проводит оценку проектов на следующим номинациям:
- лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;
- лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации;
- лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;
- лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей;
- лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений;
- лучшие практики в сфере народной дипломатии.
Авторы лучших работ будут приглашены для участия и презентации своих проектов на V Общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте: http://ресурсныйцентр-анр.рф/russian-federation/news/vserossiyskiy-konkurs-luchshih-praktik-v-sfere-nacionalnyh-otnosheniy
Конкурс проводится АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Источник: Федеральное агентство по делам национальностей России