В больницу приобретены пять фетальных мониторов за счет средств родовых сертификатов
Фетальные мониторы предназначены для контроля сердечной деятельности и двигательной активности плода, сократительной деятельности матки при родах. Два новых монитора, закупленные в учреждение, являются беспроводными и используются для оценки сердцебиения малыша. А три других аппарата применяются для одновременного мониторинга сердцебиения мамы и плода. Приборы уже установлены в родильном отделении БУ «Окружная клиническая больница» и выполняют свои функции.
«Все новые мониторы объединены в единую сеть с выводом информации на центральную рабочую станцию, находящуюся в родовом блоке. Показания исследований выводятся на специальный экран рабочего компьютера акушерки. Персонал может отслеживать родовой процесс дистанционно, что позволяет медицинским работникам грамотно распределить рабочую нагрузку, наблюдать за показаниями жизнедеятельности матери и предродовой активности плода, увидеть критически важные и тревожные показатели, не покидая рабочее место. Это наиболее актуально, когда одновременно в родах находится несколько женщин. Кроме того, у новых аппаратов есть функция вызова врача, что также очень удобно, как роженицам, так и медицинским работникам», – рассказывает заместитель руководителя клиники по технике Андрей Кузьмин.
Приобретенные мониторы экспертного класса имеют методику оценки КТГ по трем независимым системам. Все аппараты являются передвижными, размещены на специализированных тележках, а беспроводные датчики для исследований позволяют роженице свободно перемещаться по палате, принимать удобную позу на схватках, раскачиваться на фитболе.
Источник dzhmao.ru