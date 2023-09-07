«Урок цифры» познакомит школьников с технологиями искусственного интеллекта
Новый сезон «Урока цифры» стартует 18 сентября. Первую тему урока – «Применение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики» разработал Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».
В прошлом году в «Уроке цифры» участие приняли более 15,4 млн человек. Это максимальное количество за всю историю проекта. Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» проводится совместно Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
«Искусственный интеллект сегодня применяется во всех отраслях, поэтому компетенции в этой сфере востребованы в любой профессии. Мы видим, как растет интерес школьников, педагогов и родителей к информационным технологиям и ИИ, и постоянно обновляем систему обучения – создаем современный, интересный, интерактивный контент. Проект «Урок цифры» позволяет нам показать будущему поколению важность ИИ в развитии страны, познакомить ребят с востребованными профессиями, вовлечь их в изучение ИИ и смежных направлений, помочь развить прикладные навыки», – отметил исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.
В ходе «Урока цифры» школьники узнают о работе с данными и на практике изучат применение ИИ в разных отраслях, а затем закрепят знания на интерактивном тренажере. Для комфортного прохождения урока разработана и мобильная версия.
Мероприятие направлено на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию: тематические уроки помогут ребятам ближе познакомиться с перспективными профессиями в ИТ-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных траекториях в области информационных технологий.
Источник: depit.admhmao.ru