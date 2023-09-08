Более 3 тысяч югорских студентов получают пенсию по потере кормильца

В БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» поступила пациентка с жалобами на тянущие боли внизу живота и пояснице. Ультразвуковое исследование органов малого таза показало огромное новообразование правого яичника, достигающее порядка 15 см в диаметре.

