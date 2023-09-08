Более 3 тысяч югорских студентов получают пенсию по потере кормильца
3 248 совершеннолетних студентов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются получателями пенсии по случаю потери кормильца.
В начале учебного года ОСФР по ХМАО – Югре напоминает: при достижении 18-летнего возраста выплата пенсии по случаю потери кормильца осуществляется при условии очного обучения в образовательной организации. Поэтому студентам после зачисления необходимо предоставить соответствующие справки в региональное ОСФР.
Студентам-получателям пенсии по потере кормильца, достигшим 18 лет и завершившим обучение в профессиональных образовательных организациях, после поступления по очной форме в вуз или другой ссуз необходимо обратиться в любую клиентскую службу регионального Отделения Социального фонда России или МФЦ со справкой об учебе для продления выплаты.
Вместе со справкой об учебе также нужно подать заявление о возобновлении пенсии (если зачисление прошло 1 сентября) или заявление о назначении пенсии в случае перерыва в обучении (если зачисление прошло позже 1 сентября).
Подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг, в клиентской службе или в МФЦ. В этом случае срок назначения (возобновления) выплат будет зависеть от того, как скоро гражданин предоставит необходимые документы.
Следует отметить, что выплата пенсии будет продолжена даже если подросток или студент устроится на работу или оформит академический отпуск, включая академический отпуск в связи с призывом на военную службу. Тем не менее, в случае перевода на заочную или вечернюю форму обучения либо отчисления из учебного заведения выплата прекратится.
ОСФР по ХМАО - Югре