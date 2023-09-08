В Москве прошло первое мероприятие Ассоциации музеев и компаний, сохраняющих историю нефтегазовой отрасли
С 6 по 7 сентября в Москве прошла Ассамблея музеев нефтегазовой истории «Наследие Шухова», посвящённая памяти выдающегося представителя отечественной инженерной школы Владимира Григорьевича Шухова. Ассамблея стала первым мероприятием Ассоциации музеев и компаний, сохраняющих историю нефтегазовой отрасли.
Создание Ассоциации инициировано Музеем геологии, нефти и газа. 14 июля 2023 года на общем собрании в режиме ВКС музеи Югры, России, Азербайджана (Национальный музей истории Азербайджана), сохраняющие и популяризирующие нефтегазовую историю, единогласно поддержали решение о создании Ассоциации.
Объединение стало платформой для обмена знаниями, опытом и ресурсами, способствующей развитию новых проектов, проведению просветительских программ, а также организации совместных выставок и мероприятий.
С помощью Ассоциации её члены смогли объединить ресурсы музеев, получить возможность реализовывать масштабные проекты, в том числе, на международном уровне. В ближайших планах объединения – представление жителям России вектора развития связанной с нефтегазовой отраслью культурной жизни.
Ассамблея музеев нефтегазовой истории «Наследие Шухова» организована ПАО «ЛУКОЙЛ», ИКОМ России и Музеем геологии, нефти и газа. Мероприятие прошло в очном и онлайн-формате. Участниками форума стали представители 15 регионов России, научные сотрудники из государственных и корпоративных музеев России и Азербайджана, представители нефтегазовых компаний, учреждений высшего образования и институтов РАН.
В первый день Ассамблеи в московском Представительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с приветственными словами выступили заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа- Югры В.А. Нигматулин; первый заместитель председателя Союза нефтегазопромышленников России А.В. Замрий и исполнительный директор ИКОМ России О.М. Чистанова.
Участники мероприятия обсудили структуру Ассоциации, условия вступления в объединение, вопросы дальнейшего развития и основные направления совместной работы.
Во второй день в Музее нефти на ВДНХ прошел круглый стол «Инженерные решения В.Г. Шухова в музеях России» и пленарное заседание с участием президента Союза нефтегазопромышленников России Генадия Шмаля, директора музея ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергея Сергеева, исполнительного директора ИКОМ России Ольги Чистановой, главного научного сотрудника Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Юрия Батурина, директора музея Государственного технического университета им. Н.Э Баумана Галины Базанчук, проректора Российского государственного университета нефти и газа им И.М. Губкина Владимира Кошелева.
Частью второго дня работы Ассамблеи стало торжественное вручение Музею геологии, нефти и газа памятной медали имени Валерия Грайфера, учрежденной в честь 300-летия нефтяного дела в России.
Заслуженную награду получили заместитель директора по развитию Анна Салыкина и заместитель директора по научной работе Иван Яшков из рук президента Союза нефтегазопромышленников России Генадия Шмаля.
Создатели новой Ассоциации поздравляют всех участников с первым уверенным шагом к новым открытиям и продуктивному сотрудничеству!
Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Открыт в 2003 году.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.
Музея геологии, нефти и газа