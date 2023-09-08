Николай Ташланов анонсировал осенне-зимнюю навигацию передвижной поликлиники в удаленные поселения Югры
Депутат окружного парламента, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Николай Ташланов рассказал о начале сухопутного этапа осенне-зимней навигации медицинского автокаравана окружного Центра профпатологии в отдаленные поселения Югры.
Второй год передвижные медкомплексы, представленные специализированным видом транспортных средств повышенной проходимости работают на территории автономного округа практически в круглогодичном режиме.
«Бригада врачей Центра профпатологии вновь отправилась в удаленные населенные пункты региона для оказания первичная медико-санитарной и специализированной медицинской помощи местным жителям.
По план-графику, навигация продлится до 15 декабря текущего года. За это время поликлиника на «колесах» побывает в 22 сельских поселениях четырех муниципальных районов Югры: Нефтеюганский, Кондинский, Ханты-Мансийский и Нижневартовский.
Жители смогут пройти флюорографическое и ультразвуковое обследования, ЭКГ, сдать анализы и получить консультации у специалистов различных направлений. В состав бригады вошли 11 врачей. Среди них – терапевт, акушер-гинеколог, хирург, офтальмолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, врач общей практики и другие. После завершения навигации плавполиклиники «Николай Пирогов» к медицинскому конвою присоединяться ЛОР – врач, кардиолог и стоматолог.
В работе передвижной поликлиники задействованы пять мобильных медицинских комплексов, состоящих из единого модуля для проведения флюорографии и маммографии, диагностической лаборатории, автомобилей, где можно развернуть врачебные кабинеты, в том числе для проведения ультразвуковых исследований и снятия кардиограммы», – отметил Николай Ташланов.
Добавим, что в течение весенне-летнего периода, который продолжался 3 месяца, передвижная поликлиника посетила 15 населенных пунктов автономного округа. Медицинская помощь была оказана порядка 2000 жителям, выполнено 3202 приемов, включая флюорографическое, маммографическое и УЗИ – обследования, медицинские осмотры, врачебные консультации, а также специализированные и лабораторные исследования.
АУ ХМАО-Югры «Центр профессиональной патологии»