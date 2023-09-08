Хирурги-гинекологи удалили 15-сантиметровую кисту яичника
В БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» поступила пациентка с жалобами на тянущие боли внизу живота и пояснице. Ультразвуковое исследование органов малого таза показало огромное новообразование правого яичника, достигающее порядка 15 см в диаметре.
Диагностика опухоли указала на её доброкачественный характер. Женщине назначили операцию. В качестве хирургического метода выбрали «золотой стандарт» проведения подобных операций — лапароскопический доступ. Благодаря визуализации повреждения тканей яичника значительно ниже, а послеоперационный период менее болезненный.
Операция длилась 3 часа. Врачи удалили опухоль, поэтапно извлекая капсулу многокамерной кисты через небольшие микроразрезы из подлежащих тканей яичника. Данный метод позволяет предотвратить разрыв кисты и потенциальное распространение опухолевого процесса. Операция прошла благополучно. Пациентку вскоре выпишут домой. «Многокамерная киста яичника – это патологическое овариальное образование, развитие которого провоцируют самые разнообразные факторы: как эндокринные, так и травматические. Женщинам следует относиться особенно внимательно к таким новообразованиям, так как накопление жидкости в большем количестве камер такой кисты яичника может привести к разрыву и нагноению кисты, кроме того, такие кисты способны к малигнизации, то есть приобрести потенциал роста злокачественной опухоли», — рассказывает заведующая гинекологическим отделением Центра Алла Костенко.
dzhmao.ru