В Правительстве Югры приняты новые кадровые решения
Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении с 11 сентября на должность заместителя губернатора Югры Сергея Черняева, который будет курировать деятельность департаментов недропользования и природных ресурсов, промышленности Югры.
Сергей Черняев родился 28 января 1981 года в Ханты-Мансийске. После окончания Тюменского государственного университета, где он получил два высших образования по специальностям «Таможенное дело» и «Юриспруденция», вернулся в Югру. С небольшим перерывом трудился в автономном округе до 2017 в разных должностях: начальником отдела в региональном центре инвестиций, заместителем директора департамента экономического развития, заместителем директора Фонда развития Югры. До назначения на должность заместителя губернатора Югры Сергей Черняев работал в Салехарде в должности генерального директора АО «Центр развития инвестиционных проектов», ранее — директором департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа, в Москве работал генеральным директором акционерного общества «Корпорация развития», до этого — первым заместителем директора в фонде«Агентства инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа».
Также с 11 сентября к обязанностям приступят назначенные распоряжениями губернатора директора департаментов культуры и физической культуры и спорта автономного округа.
По итогам общественного отбора на должность директора департамента культуры Югры назначена Маргарита Козлова. В её ведении будут находиться вопросы по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии.
Маргарита Козлова родилась 18 февраля 1981 года в Саратовской области. Получила два высших образования в Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского: по специальности «Географ. Преподаватель» географического факультета и по магистерской программе «Государственная политика и управление» юридического факультета. Обучалась в аспирантуре, защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата социологических наук.
Профессиональную деятельность начала в 2002 году в должности заместителя председателя Профсоюзной организации студентов Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Совмещала основную работу с преподавательской деятельностью на социологическом факультете университета. Затемработала начальником отдела социальной и воспитательной работы Поволжского института управления им. П. А. Столыпина — филиала РАНХиГС, а с 2015 года — директором центра подготовки резерва управленческих кадров в этом же вузе. До назначения на должность директора департамента культуры руководила автономным учреждением «Центр “Открытый регион”» (сейчас АУ «Экспертно-координационный центр правительства Югры “Открытый регион”»), курируя в том числе социокультурные проекты по развитию территориального брендинга и реализацию просветительского проекта «Многовековая Югра».
На должность директора департамента физической культуры и спорта губернатор Югры назначила Софью Конух, которая с 2017 года и по настоящее время являлась заместителем директора — начальником управления государственной политики в области физической культуры и спорта.
Софья Конух родилась 9 марта 1980 года в Челябинске. Высшее образование получила в Университете Южной Калифорнии и Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. Прошла профессиональную переподготовку в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Софья Конух была капитаном и главным бомбардиром сборной России по водному поло, ставшей бронзовым призёром Олимпиады 2000 года в Сиднее. Кроме того, она трижды выигрывала чемпионат Европы. Является заслуженным мастером спорта Российской Федерации.
Напомним, при назначении руководителей отраслевых органов власти социального блока в Югре реализуется практика общественного отбора. Основной его задачей является вовлечение институтов гражданского общества и представителей профессиональных сообществ автономного округа в деятельность органов государственной власти, учёт общественного мнения при отборе наиболее подготовленных и компетентных кандидатов. Кандидаты на должности директоров департаментов культуры и физической культуры и спорта прошли несколько этапов отбора: оценку личностного и профессионального потенциала, отраслевую конференцию, а также собеседование с губернатором.
Источник: admhmao.ru