Югра готова к единому дню голосования
В правительстве Югры состоялось заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов в Югре, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова.
«Ещё раз проверим готовность избирательных комиссий, правоохранительных органов, муниципальных образований, материально-технической базы к проведению выборов в соответствии с планом организационно-технических мероприятий, — обратилась к присутствующим глава региона. — С 20 августа проходит досрочное голосование для избирателей в труднодоступных и отдалённых местностях Белоярского, Берёзовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов».
По состоянию на 7 сентября проголосовали 1,1% от общего числа избирателей.
Завершилось досрочное голосование проживающих в Югре жителей Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей на выборах в законодательные органы соответствующих субъектов. Две экстерриториальные участковые избирательные комиссии, на которые были возложены полномочия избиркомов четырёх новых субъектов Российской Федерации, были образованы в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.
«Текущую избирательную кампанию отличает технологичность, — продолжила губернатор. — На всех избирательных участках планируется применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с использованием машиночитаемого QR кода. На 257 избирательных участках планируется применение системы видеонаблюдения. На 178 будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющих подсчитывать бюллетени в автоматическом режиме».
Общественный контроль за соблюдением избирательных прав обеспечат корпус наблюдателей от общественной палаты Югры и мониторинговой группы уполномоченного по правам человека.
С 9 сентября в арт-резиденции окружного центра начнет работу центр общественного наблюдения. Региональным общественным штабом по наблюдению за выборами в автономном округе подготовлено 2 234 общественных наблюдателя.
Председатель избирательной комиссии автономного округа Денис Корнеев, представители правоохранительных органов сообщили о готовности к проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в Югре, губернатора Тюменской области.
Напомним, 10 сентября югорчане примут участие в голосовании на выборах губернатора Тюменской области, изберут 712 депутатов различного местного уровня, 41 главу городских и сельских поселений.
На 733 участках автономного округа будут работать 7 885 членов избирательной комиссии.
Правительство Югры