В Москве состоится второй Международный форум по вопросам взаимодействия бизнеса и коренных народов
2 – 3 ноября 2023 года в г. Москве (Краснопресненская набережная, 12, Центр международной торговли) параллельно с ежегодным Всероссийским форумом «Народы России» в очно-дистанционном формате состоится второй Международный Форум «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов».
Участники обсудят вопросы устойчивого развития коренных народов с участием государства и бизнеса. Будут рассмотрены корпоративные политики промышленных компаний в отношениях с коренными народами, проекты и программы их развития, системы консультаций и соглашений сторон, подходы государственного регулирования и эффективность участия коренных народов в принятии решений.
«В рассматриваемом контексте социальная ответственность заключается в стремлении бизнеса учитывать потребности и права коренных народов действуя в соответствии с принципами устойчивого развития. Это также отвечает общим задачам обеспечения работы важнейших отраслей экономики и социально-экономического развития страны», — сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
В работе Форума примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, эксперты в сфере устойчивого развития, защиты прав человека и коренных народов, многосторонние институты развития, промышленные компании, осуществляющие деятельность в местах традиционного проживания коренных народов, объединения бизнес-сообществ.
Организаторами Форума выступают ФАДН России, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ПАО ГМК «Норильский никель».
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия в работе Форума можно на сайте https:forum-moscow2023.ru
Источник: fadn.gov.ru