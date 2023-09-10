Явка югорчан на выборах губернатора Тюменской области превзошла результаты прошлой кампании
Согласно последним данным, на выборах губернатора Тюменской области проголосовали почти 39% избирателей из Югры. Это выше результата подобных выборов 2018 года, когда на участки в округе пришли 35,3% избирателей.
«По состоянию на 19.30 на выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 449 939 человек, что составляет 38,91% от общего количества избирателей. Голосование в Югре завершилось. Члены УИК приступают к процедуре подсчета голосов избирателей», - сообщили в Избиркоме Югры.
Напомним, в этом году в Единый день голосования на территории округа проходили выборы Губернатора Тюменской области и 119 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Жители Белоярского, Берёзовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, а также Нижневартовска, Нягани, Радужного и Сургута избирали глав 41 сельского поселения, 701 депутата сельских, районных и городских дум. Также проходили довыборы депутатов в городские и районные думы в Нижневартовске, Нягани, Радужном, Сургуте, Белоярском, Березовском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах. Помогали обеспечивать легитимность и открытость избирательного процесса более двух тысяч общественных наблюдателей - неравнодушных югорчан с активной гражданской позицией.
Источник: ugra-news.ru