Прошла прямая линия с губернатором Югры на тему «Социальная экономика. Приоритеты развития»
8 сентября жители региона обсудили во время прямой трансляции социальную экономику и приоритеты развития Югры. Губернатор автономного округа Наталья Комарова провела прямую линию с югорчанами.
В фокусе программы национальные проекты – малое и среднее предпринимательство, а также поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы и производительность труда.
Вместе с югорчанами произведена оценка эффективности действующих решений по поддержке социального предпринимательства, социально-ориентированного бизнеса, знакомство с проектами социального бюджетирования, а также о развитии креативных индустрий, и что делается для улучшения благосостояния граждан.
«Отмечу, начался прием заявок на соискание премии правительства Югры «Признание» для авторов социально-значимых проектов. Премия присуждается как физическим лицам, так и юридическим — негосударственным некоммерческим организациям.
Традиционно мы используем технологичные инструменты. Будет проходить сбор поддержки в онлайн-режиме на платформе единого личного кабинета активиста. Вы можете через онлайн-голосование повлиять на решение экспертов в присуждении премии «Признание». Приглашаем и тех, кто готов представить проекты, и тех, кто хотел бы поддержать авторов идей, которые помогают людям.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, те которые имеют статус социального предприятия, в регионе ежегодно увеличивается. В 2022 году было зарегистрировано в реестре – 204 организации, на 1 сентября 2023 года – 352.
Регионы Российской Федерации участвуют в рейтинге Минэкономразвития России и Югра в течение 5 лет подряд среди лидеров в субъектах РФ по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства.
Наталья Владимировна возглавляет рабочую группу под названием «социальное предпринимательство» комиссии госсовета РФ по направлениям малое и среднее предпринимательство.
Об этом говорит глава региона Наталья Владимировна: «Совместно, с экспертами из других регионов вырабатываются решения и предложения, которые следовало бы на наш взгляд использовать, применить в нашей стране с тем, чтобы усилить эффективность на этой площадке.
Приказ Минэкономразвития дополнен нормой, позволяющей социальным предпринимателям получать повторно грант в форме субсидий на реализацию новых проектов в сфере социального предпринимательства или на расширение своей деятельности при реализации уже открытых проектов.
Ранее участие в конкурсе на грант было однократным, с 2023 года в конкурсе можно участвовать каждые три года».
Руководитель автономной некоммерческой организации по предоставлению социальных услуг населению «Благостыня» Мария Тищенко рассказала о работе учреждения: «В Югре создана прогрессивная система мер государственной поддержки и социального предпринимательства. 30 июня 2023 года вступили в силу изменения в части установления для СОНКО, субъектов среднего и малого предпринимательства, имеющего статуса социального предпринимательства с пониженной стоимостью арендной платы за жилые помещения, которые предоставляет нам организация для социального обслуживания граждан.
Это изменение поможет нашим организациям высвобожденные денежные средства перенаправить на социально-значимые проекты».
Мария Владимировна поблагодарила Губернатора Югры и правительство региона за принятые решения об утверждении регионального законодательства, а также директора Депсоцразвития Югры Терезу Пономареву за инициативу по внедрению новой меры имущественной поддержки.
1 сентября стартовал прием заявок уже на 4 конкурс грантов Губернатора Югры для физических лиц. Как проходит конкурс, и кто может принять участие, об этом рассказал заместитель генерального директора фонда центра гражданских и социальных инициатив Югры Дмитрий Сафиоллин: «Конкурс в регионе проходит 4 раз, и этот конкурс уникальный не только для Югры, в целом для России по нескольким параметрам, и первое, это доступность, грант Губернатора Югры может получить любой житель округа от 14 лет. Не нужно иметь некоммерческую организацию, договор заключается с физическим лицом, а средства гранта получает на имеющийся лицевой счет, отчетную документацию предоставляет в электронном виде.
Кроме того, грант охватывает все направления гражданской активности, это социальные направления, молодежные сообщества, для предпринимателей и креативных предпринимателей, например, они могут записать свои аудио-диски и создать пробную версию коммерческого продукта для социальной сферы, для того, чтобы в дальнейшем масштабировать. В текущем году объединены участники в сфере IT, моды, медиа.
Вторая отличительная особенность, это народный краудфандинг, потому что основной выбор делают жители, голосуя на данном сайте. Мы не только вовлекаем участников и жителей, а также учим наших граждан пользоваться таким инструментом, как привлечение средств в свои проекты, собирать деньги от простых граждан и убеждать о том, что проект действительно необходимый. Когда проект достигает поддержки, он переходит в следующую стадию экспертного анализа.
С этого года улучшена система оценки, каждую заявку будут оценивать как федеральные, так и региональные эксперты, что позволит это сделать более объективным. В результате чего, мы ждем наибольшее количество заявок, сумма гранта выросла до 1 миллиона рублей, житель Югры может получить средство до указанной суммы на реализацию проекта.
Прием заявок продлится до 2 октября. Реализация проекта с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года».
Югорчане интересовались подачей документов на государственную социальную помощь для развития бизнеса, если год назад гражданин воспользовался субсидией центра занятости на введение индивидуальной предпринимательской деятельности.
«Да, имеет право воспользоваться этой мерой. Ранее такое ограничение было, с февраля 2023 года на федеральном уровне приняты соответствующие изменения и в настоящее время это обстоятельство упразднено.
Сумма поддержки составляет до 350 тысяч рублей, можно обратиться любым удобным способом, подав заявление, в нем изложить сведения о себе, указать доходы и соответственно приложить бизнес план той идеи, которую хотелось бы реализовать», - сообщила Светлана Круглова, - первый заместитель директора Депсоцразвития Югры.
Оксана Албина