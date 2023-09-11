В Югре подведены предварительные итоги выборов
Об этом рассказали председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев и председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова во время брифинга в РИЦ «Югра» с журналистами окружных СМИ.
Сегодняшняя встреча была посвящена итогам Единого дня голосования в Югре:
– В выборах губернатора Тюменской области приняло участие 468 750 югорчан, что составляет 40,50% явки. Результаты по бюллетеням следующие: Александр Викторович Моор набрал 76,13% голосов, Иван Григорьевич Левченко – 10,12 %, Денис Владимирович Садовников – 7,84% и Юрий Владимирович Пискайкин – 3,88%
Самую высокую явку, а это более 60%, среди районов показали: Белоярский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Кондинский районы. Явку в более 50% набрали следующие города Югры: Ханты-Мансийск, Мегион, Когалым и Покачи.
Кроме этого, в Ханты-Мансийском автономном округе состоялись муниципальные выборы – выборы глав сельских и городских поселений, а также депутатов.
Во всех поселениях победили главы – представители партии «Единая Россия», за исключением сельского поселения Нялинское, где победу одержал представитель партии КПРФ.
Если говорить о победе в выборах депутатов в Советы, то статистика такая: 659 депутатов от партии «Единая Россия», 19 – самовыдвиженцев, 17 – от КПРФ, 4 – от ЛДПР и 2 – от «Справедливой России».
Сама кампания прошла спокойно, Югра показала высокую явку.
Если говорить по обращениям, то по выборам губернатора Тюменской области в избирком поступило 8 обращений, а по выборам в местное самоуправление – 15, все они рассмотрены, замечания устранены.
На вопрос об открытости прошедших выборов ответила председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова:
– В течение пяти лет в Югре работает институт общественного наблюдения, формированием корпуса которого занимается Общественная палата Югры. Корпус наблюдателей от нас составил более двух тысяч человек. Вся информация от них в течение Единого дня голосования направлялась в Центр общественного наблюдения. Кроме этого, работал Центр видеонаблюдения. Также в Центре общественного наблюдения работали эксперты, которые могли оперативно дать юридическо-правовую оценку ситуациям на участках.
В завершение брифинга гости студии поблагодарили югорчан за активную гражданскую позицию в Единый день голосования.
Людмила Гурьева