Губернатор Наталья Комарова поздравила тюменского коллегу с победой на выборах
«По данным Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры своим конституционным правом воспользовались 40,5 % югорчан – это 468 750 человек. Из них 76,13 % поддержали действующего Губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора. Поздравляю Вас, Александр Викторович!», - написала Наталья Комарова в своем телеграм-канале.
Глава региона напомнила, что для избирателей, работающих вахтовым методом, а также жителей отдаленных поселений, стойбищ, представителей коренных народов автономного округа голосование провели досрочно:
«Сотрудники избиркома на лодках, внедорожниках, вертолетах добирались до избирателей. Для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, вынужденно переехавших в Югру, были организованы экстерриториальные избирательные участки, на которых прошло голосование на выборах депутатов законодательных органов этих субъектов РФ. Также осуществлялось выездное голосование избирателей в пунктах временного размещения, на дому».
Также Наталья Комарова обратилась к югорчанам:
«Уважаемые земляки, Команда Югры! Благодарю вас за неравнодушие. На избирательных участках работали более 2000 общественных наблюдателей. Спасибо вам, членам участковых избирательных комиссий, волонтерам, журналистам. Работаем дальше. Наша цель добиваться лидерства в главном – в качестве жизни людей».
РИЦ "Югра"