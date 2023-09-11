Предприятие из Югры – участник деловой программы Международного строительного чемпионата – фестиваля «Строй-Герой 2023»
Компания «Талспецстрой» присоединились к нацпроекту «Производительность труда» в 2020 году.
Для внедрения улучшений выбрали строительство кустовой площадки — специального пространства для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений.
За счет внедрения стандартов загрузки самосвалов, интервального графика движения спецтранспорта снизились сроки строительства более чем на 10%. Сейчас югорская компания экономит десятки миллионов рублей, занимаясь инженерно-подготовительными работами по обустройству объектов топливно-энергетического комплекса.
Кроме того, сотрудники предприятия проходили обучение на фабрике процессов, которая функционирует на базе Технопарка высоких технологий Югры, где под руководством экспертов регионального центра компетенций участники в реальном производственном процессе получили опыт применения инструментов бережливого производства.
«Стоит отметить высокий уровень организации и компетентности тренеров Регионального центра компетенций, дневная программа тренинга была пройдена на одном дыхании. Я как сотрудник проектного офиса нашей компании и сертифицированный внутренний тренер могу отметить, что каждая Фабрика процессов — уникальный продукт, результат долгой и кропотливой работы команды специалистов», — подчеркнул главный специалист проектного офиса ООО «Талспецстрой» Дмитрий Татунов.
Такие позитивные изменения не остались без внимания федеральных экспертов в сфере бережливого производства.
Масштабное мероприятие состоялось в августе в Томске – фестиваль «Строй-Герой 2023». Для участников была подготовлена насыщенная программа: зрелищные состязания, стратегические сессии, конкурсы и мастер-классы. В мероприятиях деловой программы приняли участие около 500 специалистов из 34 дочерних и подрядных организаций, задействованных на объектах строительства ПАО «Газпром».
ООО «Талспецстрой» поступило приглашение посетить фестиваль в качестве почетного гостя и выступить в роли спикера с практическим докладом на тему «Опыт внедрения практик «бережливого производства» в нефтегазовом строительстве» во время программы «Деловой завтрак».
Стоит отметить, что строительство – одна из пяти базовых отраслей экономики, в которой реализуется нацпроект «Производительность труда». Сегодня в нем участвует около 300 компаний с суммарной выручкой более 600 млрд рублей.
Теперь сотрудники «Талспецстроя» знают, как оптимизировать свою работу, чтобы производить больше работ за меньшее время, и готовы делиться своим опытом с другими предприятиями. Более того, благодаря заметному росту качества услуг и эффективности производственных процессов предприятие укрепило свою репутацию на рынке.
Стоит отметить, что в 2022 году ООО «Талспецстрой» заняло второе место в номинации «Наставничество в области прорывных технологий» во Всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества».
Обеспечить себе быстрый скачок развития и больший запас прочности на рынке, получить бесплатные практические знания по оптимизации процессов и другую помощь благодаря всесторонней поддержке нацпроекта могут любые производственные предприятия и торговые компании с годовой выручкой от 400 млн рублей и работающие в отраслях: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля.
Для этого нужно обратиться за консультацией в РЦК или подать заявку на сайте производительность.рф.
Контактная информация: +7 (3467) 388-235, tp@tp86.ru.
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