Приглашаем молодых поэтов на фестиваль «Мцыри»
20 сентября в Ханты-Мансийске состоится Западно-Сибирский отборочный тур XIX Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри». Если тебе от 14 до 27 лет, ты не мыслишь жизни без сочинения стихов, и пишешь на русском языке, не упусти шанс заявить о себе!
Отборочный этап проводится с 5 сентября по 14 сентября (включительно). Победители региональных туров автоматически становятся участниками финала и выступают в Москве.
Подать заявку и узнать подробнее о Фестивале на портале #Югралитературная: https://ugralit.okrlib.ru/news/3807.
Также в рамках конференции в Ханты-Мансийске пройдут Дни «Литературной газеты» в Югре.
Ряд мероприятий конференции вызовет интерес и у широкой аудитории. Горожан ждут презентации книг, встречи с авторами, выставка «Финно-угорский книжный мир» и многое другое. Подробная информация о Конференции на портале #Югралитературная: https://ugralit.okrlib.ru/node/3604. Там же мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
БУ ХМАО-Югры “Государственная библиотека Югры”