Единовременные пособия для подготовки к началу учебного года

20 сентября в Ханты-Мансийске состоится Западно-Сибирский отборочный тур XIX Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри». Если тебе от 14 до 27 лет, ты не мыслишь жизни без сочинения стихов, и пишешь на русском языке, не упусти шанс заявить о себе!

