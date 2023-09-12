Единовременные пособия для подготовки к началу учебного года
Родители, напоминаем, что в Югре установлены два вида пособий:
- единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года;
- единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации.
Обратиться за пособием можно не позднее окончания календарного года, в котором ребенок зачислен в образовательную организацию.
ВАЖНО!
Пособия не предоставляются при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия) или ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, осуществляемых Социальным фондом России.
Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации, единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года предоставляются:
- одному из родителей (законных представителей), являющемуся гражданином России, постоянно проживающему на территории Югры не менее 10 лет, на проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка (детей);
- семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину 1,5 прожиточного минимума на душу населения, установленную в автономном округе (29 473,5 руб.);
- в случае неполучения единого пособия или ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в Социальном фонде России.
Подробнее об условиях и порядке предоставления выплаты можете узнать по телефону единой горячей линии «Контакт- центра» 8-800-301-44-43 (ежедневно с 9:00 до 21:00).
Желаем всем учащимся новых знаний и новых побед в новом учебном году!