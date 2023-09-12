Прием ходатайств на награждение нагрудным знаком "Доброволец (волонтер) Югры"
Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявляет о начале приема ходатайств на награждение нагрудным знаком «Доброволец (волонтер) Югры».
Нагрудный знак «Доброволец (волонтер) Югры» (далее – Знак) является формой поощрения граждан за добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность, достижения и инновации в сфере организации добровольческой (волонтерской) деятельности, вклад в развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ).
Знаком награждаются физические лица, проживающие на территории автономного округа, имеющие стаж добровольческой (волонтерской) деятельности не менее 1 года.
Кандидаты на награждение Знаком должны быть зарегистрированы в Единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добро.ру», функционирующей согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 года № 1067 «О единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)», а также иметь электронную личную книжку добровольца (волонтера), подтверждающую стаж добровольческой (волонтерской) деятельности.
Субъектами ходатайства в отношении выдвижения кандидатур на награждение Знаком являются Общественная палата автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, органы молодежного самоуправления муниципальных образований автономного округа, общественные организации, осуществляющие деятельность на территории автономного округа.
Ходатайства о награждении Знаком с приложением электронной книжки добровольца (волонтера) направляются в Департамент молодежной политики, гражданских инциатив и внешних связей автономного округа не позднее 1 октября 2023 года. Ходатайства, представленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
В ходатайстве о награждении Знаком следует отразить:
степень социальной значимости и (или) общественной пользы добровольческой (волонтерской) деятельности, разнообразие направлений добровольческой (волонтерской) деятельности кандидата;
количественные и (или) качественные показатели осуществления кандидатом добровольческой (волонтерской) деятельности;
внедрение кандидатом в практику добровольческой (волонтерской) деятельности нового или значительно улучшенного технологического процесса, нового метода работы или нового организационного метода (инноваций);
периодичность и (или) продолжительность участия кандидата в осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности;
участие кандидата в передаче опыта добровольческой (волонтерской) деятельности посредством проведения образовательных, консультационных, просветительских мероприятиях, наставнической деятельности;
участие кандидата в вовлечении в добровольческую (волонтерскую) деятельность ранее не участвовавших в ней граждан.
Награждение Знаком производится в торжественной обстановке, приуроченной ко Дню добровольца (волонтера) или иному знаменательному событию в сфере добровольчества (волонтерства).
Источник: depos.admhmao.ru