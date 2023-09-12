В России проведут образовательную программу по лидерству для женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока
Об этом было заявлено во вторник, 12 сентября, на панельной дискуссии «Женщина - лидер Севера» Восточного экономического форума во Владивостоке. Предполагается, что программа, которую будет реализовывать Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начнется уже в этом году и объединит жительниц 28 территорий.
«Сегодняшняя сессия для нас очень важна и очень почетна, как продолжение Первого Форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока. После его завершения у нас есть конкретные планы. Но самое главное — Форум будет участником многих процессов уже как самостоятельная единица. Мы будем продолжать работать дальше и на площадке Совета Федерации. Спасибо вам большое за работу!» - сказал сенатор Российской Федерации, Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.
Предполагается, что обучение объединит представительниц порядка 40 малочисленных коренных народов из 28 территорий. Среди них: республики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия; Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская, Свердловская, Томская и Тюменская области, а также Ненецкий АО, ХМАО-Югра, Чукотский автономный округ и ЯНАО.
«В этом году мы планируем расширить портфель программы «Женщина-лидер» и сделать новый поток для Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он пройдет в 28 регионах в партнерстве с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации, Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и «Сахалинской энергией». Его уникальностью станет специально разработанная программа с учетом региональной специфики и тех навыков и компетенций, которые действительно нужны женщинам этих территорий. Конечно же, с охранением всего накопленного опыта и методологии», - сказала модератор, проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.
«Я чувствую, что наше российское женское сообщество только приобретет новое видение, новое понимание, новые процессы в своем движении с появлением повестки женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока. Нам, женщинам Севера: от хозяйки чума до политика есть, что сказать этому миру. Мы, конечно же, будем с удовольствием делиться нашими знаниями и нашим опытом», - сказала вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Нина Вейсалова.
Заместитель директора по вопросам Арктического совета АНО «Арктика», участница программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» Анна Волошина поделилась ожиданиями от будущей программы для женщин Севера.
«Несмотря на то, что 7 Арктических государств приостановили участие в Арктическом Совете, Россия продолжила выполнять функции председателя и реализовывать мероприятия программы российского представительства, переориентировавшись на поиск эффективных решений практических задач развития северных регионов нашей страны. За этот период состоялись 116 деловых, культурных и спортивных мероприятий различного формата, в том числе форумы, конференции, чемпионаты и фестивали, в которых приняли участие 300 тысяч человек. Реализацией этого плана занимался почти полностью женский коллектив, что я считаю большим достижением. И, когда появляются образовательные программы по формированию женского лидерства и сообществ на Северных территориях, я с уверенностью могу сказать, что они точно помогут женщинам Севера реализовать свой лидерский потенциал. Как участница международного потока программы «Женщина-лидер», я не сомневаюсь, что новая программа будет полезна, нужна и востребована», - поделилась Анна Волошина.
АНО «Россия – страна возможностей»