Югорский лесной форум пройдет в Ханты-Мансийске
В преддверии профессионального праздника – Дня работников леса, в окружной столице 14 сентября состоится Югорский лесной форум.
В программе: деловые встречи, выставки, конкурсы и презентации достижений отрасли. Среди участников форума: органы власти автономного округа, муниципальные образования, лесничества, участковые лесничества, лесхозы, база авиационной и наземной охраны лесов, природные парки, заповедники, лесоперерабатывающие, лесозаготовительные, лесопожарные предприятия, музеи, библиотеки и школьные лесничества.
В конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» расположатся экспозиции «Годичное кольцо – 2023» и «Лесная поляна – Дары леса», будут работать выставки предприятий и учреждений лесной отрасли
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые расскажут о состоянии лесного фонда на территории лесничеств, мероприятиях и достижениях за год работы.
По традиции состоится Совет лесничих, также будут обновлены Аллеи лесоводов и лесничих, которые были заложены в 2009 и 2012 годах на Форуме.
Завершится форум Лесным собранием Югры – награждением ветеранов лесной отрасли, лучших специалистов лесного хозяйства и победителей профессиональных конкурсов.
День работников леса отмечается в России традиционно в третье воскресенье сентября. В 2023 году эта дата — 17 сентября.
Конгрессно-выставочного центра Югра-Экспо