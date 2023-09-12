Более 30 работодателей получили субсидии ОСФР по ХМАО – Югре за найм сотрудников
Социальный фонд России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре перечислил с начала года 2,59 миллионов рублей югорским работодателям за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. С заявлениями на субсидии с начала года обратились 17 работодателей, которые приняли на работу 34 человека.
Программа субсидирования найма была запущена в 2021 году как мера стимулирования занятости и предусматривала выделение дотаций за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Позже проект скорректировали, он охватил молодежь в возрасте до 30 лет и беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. В этом году программу распространили на участников специальной военной операции.
На господдержку могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2023 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам. На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда (сейчас это 16242 рубля) плюс соответствующие средства на уплату страховых взносов.
Такую сумму работодатель получит трижды. Первый платеж придет через месяц после приема соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода. Средняя компенсация, предоставляемая работодателям, составляет сегодня около 63441,25 рублей на сотрудника. В регионах, где действует районный коэффициент, компенсацию повышают на его величину.
Чтобы получить субсидию, нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии и после этого подать заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре