Борис Хохряков поздравил хантымансийцев с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому Ханты-Мансийск и еще девять населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести».
Напомним, 25 мая на очередном заседании Думы Югры депутаты регионального парламента поддержали инициативу общественников города, главы Максима Ряшина и направили обращение Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Ханты-Мансийску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
«Три года назад был принят федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», – напомнил Председатель Думы Югры Борис Хохряков. – Это высокое звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Ханты-Мансийск в годы войны активно поставлял на фронт продукцию, необходимую фронту, внеся весомый вклад в Победу.
Я поздравляю всех жителей города Ханты-Мансийска с присвоением этого высокого звания муниципальному образованию. Это гордость за трудовые подвиги и история, вписанная на века».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры