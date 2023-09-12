В рамках своего социального проекта «Утро с чемпионом» Руслан Проводников организовал в Нижневартовске пробежку для всех желающих
Депутат Думы автономного округа Руслан Проводников, находясь в рабочей поездке в городе Нижневартовске, в рамках своего социального проекта «Утро с чемпионом» провел утреннюю пробежку с вартовчанами, пожелавшими принять участие в проекте. Участниками стали дети и взрослые, молодежь и пожилые люди – все, кто неравнодушен к спорту и здоровому образу жизни.
Физкультурники столицы Самотлора вместе с Русланом Проводниковым преодолели традиционную дистанцию в 10 километров. Как всегда, народный избранник не только бежал, но и читал для бегущих с ним стихи любимых поэтов, а после этого провел для желающих тренировку на турниках.
«Добро и счастье приходят к людям только через преодоление, – отметил парламентарий, обращаясь к участникам утренней пробежки. Только преодолев какие-либо трудности, мы чувствуем радость и свободу.
Обычно редко видишь людей, молодежь бегающих или занимающихся на спортплощадках. И как важно, когда находятся люди, которые собственным примером, как сегодня мы вместе, зажигают сердца других людей, давая им стимул тоже быть здоровыми и приобщиться к занятиям физической культурой и спортом. Важно участвовать в духовно-нравственном воспитании, воспитании морально-волевых качеств своих детей, людей близких вам, тех, кто рядом с вами, собственным примером и собственными поступками», – сказал Руслан Проводников.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным советник заместителя Председателя Думы –
председателя Ассамблеи представителей
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