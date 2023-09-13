Отделение СФР по ХМАО – Югре проактивно назначило более 2 тысяч пенсий по инвалидности в 2023 году
В этом году Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проактивно назначило пенсии по инвалидности 2 344 жителям региона. Это коснулось тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления соответствующей информации из Федерального реестра инвалидов. В течение трех рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсии Социальный фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале Госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.
После назначения пенсии от гражданина потребуется определиться со способом доставки пенсии. Соответствующее заявление удобнее всего подать онлайн через личный кабинет на сайте СФР или на портале Госуслуг. При необходимости изменить способ доставки выплат можно в любое время, для этого необходимо подать новое заявление любым удобным способом: также онлайн через личный кабинет на сайте Социального фонда России или на портале Госуслуг, лично в СФР или в МФЦ.
Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого — ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре