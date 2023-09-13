В Югорске открыли арт-объект «Эсский перстень»
В минувшие выходные в городе Югорске состоялось сразу два знаковых события: после масштабного ремонта югорчанам презентовали обновленную экспозицию «Сохраняя прошлое, смотрим в будущее!», а также здесь прошло торжественное открытие арт-объекта «Эсский перстень – больше, чем легенда». Гордостью музея является коллекция «Сокровища вогульских князей», которая в основном представляет предметы быта и украшения, датированные ХV-XVI веками. Все эти предметы совершенно случайно найдены жителем Югорска Геннадием Григорьевичем Духановым в 1985 году, в 21 км от города (тогда ещё посёлка Комсомольского) на левом берегу реки Эсс. Предметы были переданы екатеринбургским археологам для изучения и реставрации, а потом были подарены «Музею истории и этнографии».
В 2023 году некоммерческая организация «Музейная инициатива» на установку арт-объекта, представляющего собой увеличенную реплику главного экспоната музея, получила грантовую поддержку в размере 1,5 млн рублей. В рамках проекта планируется проведение серий авторских экскурсий специалистов-археологов и конкурса эскизов городских объектов и сувениров, разработанных с использованием образов историко-культурного наследия.
В 2022 году городской музей стал победителем в конкурсном отборе регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» и получил 9,8 млн рублей на модернизацию. Благодаря полученным средствам в учреждении появилось современное техническое оборудование, проведены ремонтные работы. Посетителей приятно удивят интерактивные зоны, а на знакомые экспонаты можно взглянуть абсолютно по-новому. Первые гости уже оценили обновленное пространство.
Надежда Костылева