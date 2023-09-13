С начала года в Югре неонатальный скрининг прошли более 12 000 новорожденных

В минувшие выходные в городе Югорске состоялось сразу два знаковых события: после масштабного ремонта югорчанам презентовали обновленную экспозицию «Сохраняя прошлое, смотрим в будущее!», а также здесь прошло торжественное открытие арт-объекта «Эсский перстень – больше, чем легенда».