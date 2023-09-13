СПД отметила 20-летие
СПД отметила юбилейную дату — 20 лет с начала реализации Салымского проекта. Награды работникам предприятия вручили первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Забозлаев, глава Нефтеюганского района Алла Бочко, главы сельских поселений Салым, Куть-ях, Сентябрьский и руководство «Газпром нефти».
На Салымских месторождениях создан один из самых современных и безопасных нефтепромыслов в России. На основе цифровых решений компания реализует проекты повышения энергоэффективности, управления скважинами и наземной инфраструктурой, внедряет методы увеличения нефтеотдачи. В 2023 году накопленная добыча СПД превысила 110 млн тонн нефти.
«Салым Петролеум Девелопмент» успешно реализует собственные экологические проекты. Предприятие имеет один из самых высоких в отрасли показателей полезного использования попутного нефтяного газа – 98%. Экологические практики СПД получают высокую оценку экспертов: программа повышения энергоэффективности и оптимизации выбросов парниковых газов стала лауреатом климатического конкурса «Зеленая Евразия», проходившего в рамках II Евразийского экономического форума в 2023 году.
СПД на протяжении 20 лет остается надежным партнером региона и вносит значимый вклад в социальное благополучие и устойчивое развитие ХМАО-Югры. Ежегодно компания реализует здесь проекты в области здоровья и благополучия, экологии, образования, поддержки малого бизнеса, сохранения и развития культуры коренных малочисленных народов Севера, а также культуры и спорта.
Алексей Забозлаев, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
«Салым Петролеум Девелопмент» — современная динамично развивающаяся компания. Это подтверждают ежегодные награды на главном региональном конкурсе среди нефтедобывающих компаний «Черное золото Югры». СПД создает в регионе высокотехнологичные и безопасные рабочие места. Предприятие является надежным партнером региона».
Алла Бочко,глава Нефтеюганского района: «СПД — стратегический партнер Нефтеюганского района. Мы совместно реализуем масштабные социально значимые проекты. Развиваем здравоохранение, спорт, культуру, образование в регионе. При поддержке «Салым Петролеум Девелопмент» строятся новые объекты, модернизируется действующая инфраструктура. Высокий уровень взаимопонимания между компанией и администрацией района стал основой реализуемых проектов: каждый из них действительно нужен нашим жителям и решает их задачи».
Денис Парамошин, генеральный директор СПД: «20-летие с начала реализации Салымского проекта — значимая дата в истории нашей компании и всего коллектива СПД. За эти годы компания зарекомендовала себя как ответственного и эффективного недропользователя, достигающего самых высоких показателей в работе, отвечающего самым высоким стандартам в области промышленной безопасности и экологии. Команда СПД — безусловные профессионалы, которые вносят существенный вклад в устойчивое развитие ХМАО — Югры».
Департамент внутренней политики Югры