Будущие олимпийцы собрались на форуме в Югре

В Сургутском районе имеется возможность бесплатного чипирования и вакцинации своих питомцев.

Для этого администрация района совместно с Ветеринарным центром и Ветеринарной службой проводит специальную акцию.

Владельцы животных могут бесплатно чипировать их и поставить прививки.