Будущие олимпийцы собрались на форуме в Югре
В Ханты-Мансийске стартовал первый всероссийский форум училищ олимпийского резерва «МОРС» («Мы олимпийский резерв страны»), посвященный 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
Организаторы форума — Министерство спорта Российской Федерации, правительство Югры, совет директоров училищ олимпийского резерва, Югорский колледж-интернат олимпийского резерва.
Для участия в форуме в Ханты-Мансийск прибыли представители 18 училищ олимпийского резерва из Брянской, Кемеровской, Курганской, Московской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областей, Красноярского и Пермского краев, Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь.
В программе — всероссийская научно-практическая конференция «Спорт на стыке интересов науки, образования, здравоохранения» в формате митап, конкурс социальных проектов «Синергия спорта», спортивный фестиваль, спорт-АРТ, интенсив «Развитие личного бренда спортсмена», работа площадок с мастер-классами по изготовлению спортивных талисманов, роспись медальниц, дегустация морсов. Участники также встретятся с известными спортсменами Русланом Проводниковым, Александром Легковым, Ангелиной Мельниковой, Анастасией Гонтарь.
РИЦ "Югра"