В Югре стартовала Специальная Спартакиада Югры
С 14 по 16 сентября в Ханты-Мансийске проходит Специальная Спартакиада Югры среди детей и подростков. На турнир собрались команды из Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Покачей, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Березовского, Кондинского, Советского районов.
В церемонии приняли участие заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, генеральный директор общероссийской общественной благотворительной организации Специальная Олимпиада России Егор Лебедев, директор Департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух, директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин.
«Это фестиваль героев, потому что каждый из вас уже доказал, что не бывает ничего невозможного. Главное, работать над собой – постоянно трудиться и никогда не останавливаться на достигнутом. Я горжусь каждым из вас, потому что вы вдохновляете всех нас: и детей, и взрослых своим примером! В каждого из вас вложен огромный труд, огромная любовь, огромная вера, мечта ваших родителей, ваших бабушек, дедушек, тренеров. Ваши победы – это самая лучшая благодарность за все то добро, которое они каждый день дарят вам. Успехов и побед вам!» - приветствовала участников соревнований Елена Шумакова.
Юных спортсменов ждут состязания в легкой атлетике, бочче, плавании и настольном теннисе. А уже в субботу пройдет подведение итогов Спартакиады.
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