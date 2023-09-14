Форма поиска

Для слабовидящих

Бесплатное чипирование и вакцинация: Сургутский район, сентябрь

14.09.2023

В Сургутском районе имеется возможность бесплатного чипирования и вакцинации своих питомцев.

Для этого администрация района совместно с Ветеринарным центром и Ветеринарной службой проводит специальную акцию.
Владельцы животных могут бесплатно чипировать их и поставить прививки.

Предварительные даты акции:
23 и 29 сентября - в Федоровском, Белом Яре и Лянторе.

По вопросам можно обращаться по тел.: 8 (3462) 52-60-18
E-Mail: zamiralovavs@admsr.ru
vetsl.admhmao.ru

14.09.2023

14.09.2023