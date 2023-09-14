Научный труд хирургов окружной клиники Нижневартовска был представлен на масштабном съезде хирургов
В Кемерове прошёл VIII Съезд хирургов Сибирского федерального округа, посвящённый памяти известного врача и учёного Андрея Баранова. Площадкой для его проведения стал Кемеровский государственный университет. В течение двух дней ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и крупнейших клиник Сибири делились опытом, представляли и изучали новые данные исследований, обсуждали инновационные методы в области хирургии. Формат мероприятия включал в себя как проведение лекций, так и практические секции: показательные операции с использованием современных технологий.
В работе конференции участвовал врач-хирург Павел Колядко, который представил доклад на тему: «Желудочное шунтирование с одним анастомозом в Российской Федерации. Когортное исследование, основанное на Национальном Бариатрическом Реестре». Результаты исследования показали, что желудочное шунтирование с одним анастомозом является эффективным методом для снижения веса и улучшения состояния здоровья пациентов с ожирением.
Павел Васильевич: «Участие в этой конференции в качестве спикера – бесценный опыт. Съезд стал прекрасной площадкой для обмена опытом и расширения знаний в области хирургии, способствуя улучшению практик, развитию профессионализма и повышению качества медицинской помощи для наших пациентов».