Более 3 800 самозанятых граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры самостоятельно уплачивают страховые взносы для формирования будущей пенсии
Уплата страховых взносов в Отделение СФР по ХМАО – Югре позволяет самозанятым гражданам отразить период деятельности в общем стаже и накопить пенсионные коэффициенты. Величина индивидуального пенсионного коэффициента зависит от уплаченной суммы страховых взносов. В Югре страховые взносы самостоятельно уплачивают 3 803 самозанятых граждан.
Для самостоятельного формирования страховой пенсии самозанятым необходимо подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию на сайте Госуслуг или через мобильное приложение «Мой налог». Также сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу ОСФР по ХМАО – Югре.
В 2023 году минимальный размер страховых взносов составляет 42 878 рублей, максимальный — 343 031 рубль. Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации самозанятого в ОСФР в качестве страхователя и с учетом нахождения на учете до конца года. Сумму можно перечислить как единым платежом, так и разбить на несколько.
При уплате взносов в минимальном размере в страховой стаж засчитывается один год. В случае уплаты ниже минимального размера в стаж включается период, пропорциональный уплаченной сумме.
Напоминаем, что сведения о заработанных пенсионных коэффициентах можно получить самостоятельно. Запрос данных по лицевому счету оформляется на портале Госуслуг либо лично в любой клиентской службе СФР или МФЦ.
Фото: ru.freepik.com
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре