Югра побежит «Кросс нации»
16 сентября наш регион присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации». В массовом забеге примут участие жители всей страны.
Всероссийский день бега пройдёт в 19 муниципалитетах округа. Большой спортивный праздник уже состоялся в Белоярском районе. Стать частью масштабного мероприятия могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. В прошлом году участие в кроссе приняли более полутора тысяч жителей и гостей окружной столицы.
Организаторы в Ханты-Мансийске обещают участникам насыщенную развлекательную программу: забег с арбузами, пижамная гонка, поедание хот-догов, розыгрыш призов и многое другое. Каждый участник кросса получит памятный значок.
Всех любителей бега и здорового образа жизни приглашают 16 сентября в 13:10 в Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.