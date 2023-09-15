Югорчане представили в Республике Беларусь гуманитарные, культурные, образовательные проекты
Делегация Югры побывала с рабочей поездкой в Республике Беларусь.
Югру и Республику Беларусь связывают надёжные партнёрские отношения, которые реализуются в рамках действующего соглашения между правительствами Югры и Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах, заключённого в 2018 году.
В развитие двусторонних отношений югорчане представили в Минске международные гуманитарные, культурные, образовательные проекты автономного округа. Также состоялась встреча с соотечественниками, проживающими в Республике Беларусь.
Заместитель директора — начальник управления по внешним связям департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Инна Арканова в онлайн-формате представила программу культурно-образовательной поездки для молодых соотечественников «Здравствуй, Россия!», которая ежегодно организуется совместно с Россотрудничеством и даёт возможности для молодого поколения соотечественников, проживающих за рубежом, познакомиться с современной жизнью в России.
Опытом работы по сохранению народного искусства, поддержке молодёжных инициатив в Югре в рамках международного сотрудничества поделилась участница делегации, президент некоммерческого фонда поддержки и развития народных художественных промыслов и ремёсел, искусствовед, член Союза дизайнеров России, финалист конкурса «Лидеры России» Ксения Илауски.
С предложениями о сотрудничестве в международных медиапроектах обратился к белорусским коллегам директор автономного учреждения
Югры «Окружная телерадиокомпания “Югра” » Алексей Елизаров.
Во время встречи в Министерстве культуры Республики Беларусь была достигнута договорённость о сотрудничестве по ряду направлений, в том числе об участии в фестивале кинематографических дебютов в 2024 году.
О проекте «Неделя русского языка в зарубежных государствах», который стартовал в 2020 году при поддержке Министерства иностранных дел России и Россотрудничества, рассказал в онлайн-формате председатель общественной организации «Сургутский городской фонд развития словесности “Словесность”» Николай Ганущак.
Заместитель председателя автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус», член общественной палаты Югры Светлана Басова отметила важность развития гуманитарных связей на международном уровне, включая создание условий для межкультурного обмена практиками на основе добровольчества, привлечение иностранных граждан в гуманитарные миссии и иные проекты Гуманитарного добровольческого корпуса. Представители Республики Беларусь заинтересовались добровольческими проектами и выразили готовность принять участие в них.
Напомним, в августе 2022 года с рабочим визитом в Республике Беларусь побывали представители окружных департаментов и фондов, парламентарии, а также участники международной медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах».
В рамках визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между фондом «Мой Бизнес» Югры и ОАО «Могилёвское агентство регионального развития». Также в ходе встречи было заключено соглашение между фондом общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин — региональных лидеров» и координационным советом руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников.