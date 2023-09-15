Наталья Комарова поздравила Александра Моора с вступлением в должность губернатора Тюменской области
Губернатор Югры Наталья Комарова стала гостем церемонии вступления в должность губернатора Тюменской области Александра Моора.
Торжественное мероприятие состоялось сегодня в Тюмени. С избранием на новый срок главу региона поздравили полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, министр образования и науки РФ Валерий Фальков, главы соседних субъектов, входящих в состав большой Тюменской области Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.
Александр Моор принес присягу, поклявшись защищать интересы жителей области, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. Знак губернатора ему вручил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Напомним, действующий губернатор избран на второй срок подряд.
Владимир Якушев отметил закономерность результатов выборов главы региона, состоявшихся в Единый день голосования 10 сентября.
«Вас поддержали жители Югры, Ямала, Тюменской области, и это заслуженная оценка вашей пятилетней работы и работы вашей команды. За эти пять лет Тюменская область сохранила лидерские позиции по основным социально-экономическим показателям. Отдельные слова благодарности за продолжение проектов, которые были запущены еще при Сергее Собянине, при моем губернаторстве. Вы в очередной раз продемонстрировали, что преемственность – это основополагающий принцип управленческой культуры в Тюменской области», – заметил Владимир Якушев.
Он напомнил, что предыдущий губернаторский срок принес Александру Моору немало вызовов – это и пандемия новой коронавирусной инфекции, и начало СВО, тем не менее власти региона справились с поставленными перед ними задачами.
«Следующая пятилетка не обещает быть простой. Впереди такая же напряженная сложная, но очень интересная работа. Поэтому искренне хочу пожелать на этом поприще успехов и удачи. А нашей Тюменской области во главе с таким губернатором желаю дальнейшего процветания», – добавил предыдущий глава региона.
Наталья Комарова обратила внимание на то, что Югра и Тюмень всегда были добрыми соседями и надежными партнерами друг для друга. А также заметила, что церемония проходит в Доме культуры «Нефтяник», который носит имя Виктора Ивановича Муравленко.
«Самотлорские нефтяники называли его нефтяным маршалом Сибири и отмечали, что этот командир был открытым человеком и всегда с заботой и уважением относился к людям. У моих земляков ханты есть поговорка на этот счет: «каждое дело любит сердечность». И я полагаю, что результаты голосования говорят о том, что вы проявили именно эти качества», – высказалась Наталья Комарова.
Также она вспомнила интервью Александра Моора после выборов, в котором он назвал этот процесс своеобразным экзаменом.
«И кто как не мы знает о том, что «автоматов» на этом экзамене, как говорят студенты, не бывает. Начинается самое главное. И я желаю вам и всем жителям Тюменской области на этом пути успехов, здоровья, уверенности в завтрашнем дне вам, вашим семьям, трудовым коллективам и всего тюменского сообщества», – выступила губернатор Югры.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заметил, что Тюменская область является примером для большинства регионов России по самым разным направлениям развития.
«Это залог труда многих поколений и, конечно руководителей региона. В свое время уже упомянутый Сергей Собянин, и Владимир Якушев очень высоко подняли планку развития Тюменской области. И вы, Александр Викторович, очень достойно несете гордое имя тюменской школы государственного управления, справляясь со всеми сложностями и задачами. Искренне хочу поблагодарить вас и Наталью Владимировну Комарову за то отношение к нашей совместной работе. Результаты говорят сами за себя. За многие годы Тюмень, Югра и Ямал стали синонимами благополучия в нашей стране. У ненцев тоже есть пословица: «единство братьев крепче, чем каменный утес». В нашем случае это единство братьев и сестры», – сказал Дмитрий Артюхов.
Поздравительные телеграммы Александру Моору передали глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заместители главы правительства Российской Федерации Денис Мантуров, Александр Новак, Марат Хуснуллин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Александр Моор в ответной речи поблагодарил жителей трех субъектов, президента России Владимира Путина за доверие, почетных гостей, а также своих конкурентов по избирательной кампании.
Напомним, по итогам выборов на территории Тюменской области, Югры и Ямала Александр Моор набрал 78,77% голосов избирателей. Ранее мы сообщали о том, что, по данным избиркома Югры, в голосовании приняли участие 40,5 % жителей округа – это 468 750 человек. Из них 76,13% поддержали действующего губернатора Тюменской области Александра Моора.
ugra-news.ru