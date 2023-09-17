Ханты-Мансийский автономный округ – Югра примет участие в XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа
Ежегодная Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа – одно из важнейших событий в сфере сельского хозяйства региона – состоится в Челябинске с 27 по 29 сентября и объединит крупнейшие агрохолдинги и сельхозпредприятия Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.
Выставка пройдёт при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и участии шести Губернаторов регионов, входящих в состав Уральского федерального округа.
Кроме того, участником деловой программы Выставки станет Советник Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Сухарев.
9 лучших производителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югра представят на Выставке свои эксклюзивные экологически чистые продукты, произведенные с сохранением традиций и применением инновационных технологий. Югорские предприниматели предложат посетителям выставки большой диапазон привычных и новых продуктов из дикоросов: грибов, орехов, шишек, таежных ягод и трав, уникальные кондитерские изделия, шоколад, мармелад, фитнес-батончики. Широкий ассортимент мясной, молочный и рыбный продукции экспозиции будет состоять из разнообразных натуральных изделий: полуфабрикатов, колбас, консервов, паштетов, деликатесов и многого другого. Югорские производители также удивят гостей линейкой качественных молочных продуктов.
Делегацию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представят предприятия: ООО «Регион – К», ООО «Обь-регион», ИП Герусов А.П., СРПК «Волна», АО «Агроника», ООО «Югорские традиции», АО «Саранпаульская оленеводческая компания», ООО «НРКК «Санта-Мария», СПК «Ханты-Мансийский». Возглавят делегацию заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Владимирович Черняев и директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кирилл Сергеевич Зайцев.
29 сентября 2023 года поддержит региональных предпринимателей, а также примет участие в официальной церемонии подведения итогов выставки и награждении работников агропромышленного комплекса Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Наталья Владимировна Комарова.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра приглашает жителей и гостей Челябинска посетить коллективную экспозицию югорских товаропроизводителей с 27 по 29 сентября в конгресс-холле «Таганай» (г. Челябинск, ул. Труда, 181).
Ольга Скворцова