Врачи Сургутского центра охраны материнства и детства спасли новорожденного со сложнейшим пороком развития
На 19 неделе беременности, у еще не появившегося на свет малыша многодетной мамы, врачи диагностировали гиперэхогенный кишечник – самый распространенный пренатальный эхографический маркер наследственных или врожденных аномалий.
Спустя 10 недель, провели повторное обследование пациентки и поставили диагноз ее малышу - левосторонняя диафрагмальная грыжа – сложное и жизнеугрожающее для ребенка состояние.
Это редкий врожденный, при котором внутренние органы брюшной полости проникают в грудную клетку через дефект диафрагмы, что приводит к дыхательной недостаточности и стойкой легочной гипертензии.
«У каждого ребенка заболевание проявляется и протекает по-разному. У новорожденных с таким заболеванием развивается дыхательной недостаточность, гипоксия из-за недоразвития легких, а в тяжелых случаях такие дети демонстрируют крайне низкие показатели жизни в первые минуты их появления на свет. У многих новорожденных с данной патологией наблюдается аномальная ротация кишечника, либо его неправильная фиксация, также наблюдаются случаи, когда к данной патологии добавляются еще различные врожденные пороки», - рассказал заведующий детским хирургическим отделением Центра Игорь Присуха.
Для решения вопроса оптимального ведения данной беременности, методах родоразрешения и необходимости хирургической коррекции патологии малыша, был проведен пренатальный консилиум, в результате которого приняли решение провести пациентке кесарево сечение на сроке 39 недель, а ребенку сразу после рождения - операцию по удалению врожденной диафрагмальной грыжи.
«Врачи провели торакоскопическую пластику дефекта левого купола диафрагмы, с помощью дозированной компрессии газом и оперативными приемами с использованием манипуляторов, им удалось деликатно переместить кишечник и селезенку из левой плевральной области в брюшную полость», - сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.
На сегодняшний день малыш находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.