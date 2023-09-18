Борис Хохряков поздравил жителей Белоярского района
Белоярскому району исполнилось 35-лет. С этим событием всех жителей муниципалитета поздравил Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
«Основанный в конце восьмидесятых, Белоярский район занимает особое место среди муниципальных образований Югры. Это один из значимых центров ее экономики и социальной сферы, самобытной культуры коренных народов Севера, – отметил спикер окружной Думы. – Именно вы, друзья, делаете эту территорию таким сильным и притягательным местом, где хочется жить, трудиться, с пользой и удовольствием проводить время. Вы любите родную землю и щедро дарите ей свою энергию, позитивный настрой, душевную теплоту.
Слова искренней признательности адресую первопроходцам, разделившим со своей малой родиной радости первых побед и сложные времена. Вашу эстафету подхватила молодежь – продолжатели традиций отцов и матерей».
Борис Хохряков пожелал белоярцам отличного настроения, успехов во всех делах и начинаниях, благополучия.
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Пресс-секретарь Председателя Думы Югры