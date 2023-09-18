В Югре пройдет первое Студенческое Диджитал Многоборье

С 13 по 22 октября студенты ВУЗов и СУЗов Югры, а также учащиеся 10-11 классов смогут применить свои знания и навыки на реальных задачах и получить возможность выиграть приглашения на стажировку в одну из топовых IT компанию региона – Рецифра, что откроет для них возможность начать свою карьеру в