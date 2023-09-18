В Югре пройдет первое Студенческое Диджитал Многоборье
С 13 по 22 октября студенты ВУЗов и СУЗов Югры, а также учащиеся 10-11 классов смогут применить свои знания и навыки на реальных задачах и получить возможность выиграть приглашения на стажировку в одну из топовых IT компанию региона – Рецифра, что откроет для них возможность начать свою карьеру в выбранной области.
Многоборье представляет соревнования студентов (как очной, так и заочной формы обучения) и школьников старшего звена по актуальным digital-специальностям, включая IT-разработку, дизайн, проектный менеджмент.
За 9 дней участники получат возможность пройти испытания по реально существующим задачам, получая поддержку опытных кураторов, а также смогут расширить свой профессиональный кругозор и найти новые идеи и вдохновение для своих проектов.
Организаторами многоборья являются аккредитованная
IT компания Рецифра и Югорский Государственный Университет.
«В поисках талантливых кадров для своей компании мы запланировали провести такое мероприятие. Нашли поддержку в лице ЮГУ. Самых звездочек готовы принять к себе на стажировку сразу после мероприятия.
Диджитал, это не только программирование, но и дизайн, смм, копирайтинг, менеджмент и многое другое. Потому что над крутыми проектами всегда работает команда.
Также по завершению, мы сформируем базу кадрового резерва среди лучших участников, которой смогут воспользоваться компании партнеры многоборья для поиска кадров себе», - поделилась Наталья Калмыкова, арт-директора компании - Рецифра.
Участие в многоборье бесплатное, что позволит как действующим студентам так и будущим, проверить свои знания. Регистрация начнется
с 1 октября на сайте https://recifra.ru/sdm2023. Организаторами уже создан телеграмм канал https://t.me/recifra_sdm, где участники будут получать актуальную информацию по мероприятию, полезные статьи и материалы. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей первого в Югре Студенческого Диджитал Многоборья.
По вопросам сотрудничества обращаться sdm@recifra.ru
Студенческое Диджитал Многоборье