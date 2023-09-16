Семьи в Кондинском районе получили карты «Zaбота»
В Кондинском районе первые дисконтные карты «Zaбота»комплексном центре социального обслуживания населения их вручил глава муниципалитета Андрей Мухин.
Проект «Zaбота» инициировало Ханты-Мансийское региональное отделение партии «Единая Россия»и поддержало правительством округа. По словам представителя местного отделения партии Елены Старцевой, на территории Кондинского района уже сформирован реестр поставщиков услуг. К акции присоединились 62 предпринимателя. Всего в районе планируется выдать около 620 карт.
Для получения скидки при оплате товаров или услуг необходимо предъявить карту «Zабота» и документ, удостоверяющий личность, в магазине, являющимся партнёром проекта. С полным списком партнёров можно ознакомиться на сайте: югразабота.рф.
РИЦ "Югра"