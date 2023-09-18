Роль природного газа в развитии Югры и России обсудят в Ханты-Мансийске
В Югре состоится выездное заседание Российского газового общества и Союза нефтегазопромышленников России на тему «Роль природного газа в развитии Югры и России». Мероприятие пройдет в Ханты-Мансийске 22-23 сентября в рамках празднования 70-летия первого месторождения газа в Западной Сибири.
Модератором заседания выступит депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный. В мероприятии примут участие губернатор Югры Наталья Комарова, представители федеральных органов исполнительной власти, ПАО «Газпром», отраслевых общественных организаций.
В рамках заседания также состоится награждение ветеранов отрасли окружными и общественными наградами.
Представителям средств массовой информации для участия в мероприятии необходимо в срок до 16:00 20 сентября пройти аккредитацию. Заявки принимаются на почту ozubkevich@ugra-tv.ru.
Напомним, Березовская опорная скважина Р-1 была заложена 10 июля 1952 года на левом берегу реки Северная Вогулка. Буровую установку с сорокаметровой вышкой построили за два месяца с целью изучения литологии и стратиграфии геологического разреза, выяснения перспектив нефтегазоносности мезозойских отложений и верхней части доюрского фундамента, сбора материала для выяснения тектоники Березовского района. Проектная глубина скважины составляла 2900 м.
21 сентября 1953 года в 21 час 30 минут на скважине № Р-1 Березовской буровой партии в момент подъема инструмента произошел внезапный газоводяной выброс, перешедший в открытый газоводяной фонтан.
Открытие Березовского газового месторождения стало первым в процессе открытия углеводородных месторождений на территории Западной Сибири. В апреле 1963 года Государственный геологический комитет СССР признал Западно-Сибирскую низменность крупнейшей нефтегазоносной провинцией страны.