Более 3 тысяч многодетных мам Югры досрочно вышли на пенсию в 2023 году
Женщины, родившие двух и более детей, имеющие необходимый страховой и северный стаж, могут досрочно выйти на пенсию в 50 лет. Такое право сохраняется для северянок, которые проработали или не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, или не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж не менее 20 лет. За 2023 год в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра досрочная пенсия по этому основанию была установлена 3 157 женщинам.
В «северный» стаж входят только периоды работы в районах Крайнего Севера, или только периоды в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. В страховой стаж помимо периодов непосредственной работы входят периоды ухода за ребенком до 1,5 лет, периоды ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, за пожилым гражданином старше 80-ти лет и другие.
Для матерей, воспитавших до 8-летнего возраста пять и более детей и имеющих не менее 15 лет страхового стажа, право выхода на досрочную пенсию сохраняется по достижении возраста 50 лет. Такой же возраст выхода на пенсию предусмотрен законодательством и для матерей, воспитывающих ребенка-инвалида.
Обязательное условие для выхода на досрочную пенсию всем перечисленным категориям женщин – отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.
Заявление на назначение досрочной пенсии можно подать через портал Госуслуг, МФЦ или клиентские службы Отделения СФР по ХМАО-Югре.
ОСФР по ХМАО-Югре