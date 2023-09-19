Сложный случай: спасение органа и жизни пациентки с гнойно-деструктивным пиелонефритом
Молодая женщина внезапно почувствовала острую боль в поясничной области, сопровождаемую повышенной температурой — свыше 40 градусов. Её состояние стало настолько серьёзным, что она потеряла сознание и скорой помощью была экстренно доставлена в приёмное отделение Нижневартовской окружной клинической больницы.
В анамнезе пациентки: сахарный диабет, сопровождающийся рядом осложнений. В результате осмотра и по результатам проведённых исследований врачи поставили диагноз: тяжёлый гнойно-деструктивный пиелонефрит с формированием множественных гнойников в почке.
Состояние пациентки требовало немедленного вмешательства. Ее перевели в операционную и прооперировали урологами Вадимом Пириевым и Евгением Кошелевым.
«Мы вскрыли забрюшинное пространство, тем самым обеспечив доступ к левой почке. После оценки состояния органа, была удалена собственная капсула почки и вскрыт абсцесс. Затем мы выполнили дренирование забрюшинного пространства», – рассказал врач-уролог Вадим Пириев
Благодаря эффективному взаимодействию медицинского персонала и последовательности принятых решений, удалось сохранить функциональность почки. Для пациентки это имеет особое значение, учитывая, что при наличии сахарного диабета с осложнениями удаление почки может существенно сократить продолжительность её жизни.
После операции женщина прошла лечение в отделении анестезиологии-реанимации. После ее перевели в урологическое отделение для дальнейшего восстановления. В настоящее время она проходит лечение в эндокринологическом отделении для корректировки терапии сахарного диабета.
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